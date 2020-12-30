В Тульской области увеличат количество нарядов ДПС на Московском направлении

Фото из архива Myslo.

Об этом и о полномочиях ГИБДД при строительстве дорог рассказал на прямой линии Myslo руководитель ГИБДД Вячеслав Лопатников.

Когда идет приемка работ по БКАД или при составлении техзадания, участвуют ли сотрудники ГИБДД? Пользователь mzed220 (портал Myslo).

- Пока нет. Это дорожная деятельность, и мы в ней не участвуем. Хотя это странная практика. Раньше сотрудники Госавтоинспекции принимали участие даже в проектировании жилой застройки, в том числе по учету парковочных мест рядом с новостройками. В середине 2000-х нас исключили из этой деятельности. Но ситуация улучшается: внесены изменения в правила, и с 2021 года специалисты ГИБДД вновь включены в проектную деятельность, с нами будут согласовывать проекты строительства и реконструкции дорог. Для этого штатная численность ГИБДД будет увеличена за счет привлечения специалистов технического профиля.

За последние годы в ГИБДД прошло несколько этапов кадровой оптимизации. Как вы считаете, штатная численность сотрудников Госавтоинспекции в Туле достаточна, чтобы поддерживать порядок на дорогах? Юлия, Тула.

- Решением регионального руководства УМВД нам добавили 17 единиц госинспекторов технического надзора, так как с 1 марта 2021 года в обязанность ГИБДД вернули техосмотр автобусов. И еще 15 единиц инспекторов ДПС нам дали за счет сокращения должностей в других подразделениях. Так мы хотим усилить работу на Московском направлении, там будут нести службу дополнительные патрули.

Оптимизация базировалась на том, что сотрудников ДПС должны заменить дорожные камеры. И конечно, со своей задачей камеры справляются. Но пьяного водителя камера не поймает и с дороги не уберет.