Фото УГИБДД по Тульской области.
В серьезном ДТП под Тулой пострадали четыре человека
Авария произошла накануне.
30 декабря в 22.00 на автодороге Тула — Новомосковск 47-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, по предварительной информации, столкнулась с Volkswagen Polo.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Chery, 26-летний водитель Volkswagen, а также два пассажира последнего авто. С различными травмами их госпитализировали.
Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается из-за несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки).
Помните, находясь за рулем автомобиля вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности.
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