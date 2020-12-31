В серьезном ДТП под Тулой пострадали четыре человека

30 декабря в 22.00 на автодороге Тула — Новомосковск 47-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, по предварительной информации, столкнулась с Volkswagen Polo.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Chery, 26-летний водитель Volkswagen, а также два пассажира последнего авто. С различными травмами их госпитализировали.