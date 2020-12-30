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Чем запомнится Туле 2020 год

Чем запомнится Туле 2020 год

Про 2020 год мы точно будем рассказывать детям и внукам. Вспомним его самые главные события.

коронавирус

До этого года слово «пандемия» ассоциировалось с чумой и Средними веками — чем-то из книг по истории. Вряд ли кто-то, встречая новый, 2020 год, мог предположить, что станет частью нового прочтения истории о пандемии.

Помните массовую закупку туалетной бумаги и гречки, масочный режим, оплачиваемые выходные длиной в месяц, самоизоляцию, закрытие торговых центров, отмену культурных мероприятий, дистанционную работу и учебу, онлайн-марафоны и госпиталь в манеже?

Под девизом «Оставайтесь дома, дома — безопасно» мы прожили почти весь год, бесконечно моя руки и боясь трогать лицо.

В Тульской области, как и по всей стране, закрывались торговые центры и кинотеатры, вводили режим самоизоляции, отменяли концерты и фестивали, переводили школьников на дистант, а взрослых — на удаленку. А маски и социальная дистанция остаются с нами до сих пор.

Помните?

Сюжет: Коронавирус

500-летие Тульского кремля

Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Это событие отметили масштабно. К 500-летнему юбилею в Туле и области успели сделать многое. В кремле воссоздали средневековые осадные дворы — подобный проект для России уникален. На Соборной площади в центре кремля, где в XVII веке был построен каменный Успенский собор, ученые обнаружили небольшой соборный храм размером 16 на 20 метров и более 300 индивидуальных находок. Там и создали археологическое окно.

Музейный квартал на улице Металлистов стал одним из интереснейших мест, появившихся после масштабной реконструкции исторического центра. За три года здесь отреставрировали три десятка зданий XVIII—XIX вв. Здесь открыты филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле», музея-заповедника В. Д. Поленова, а также региональные и частные музеи: казачества, декоративно-прикладного и современного искусства, советской игрушки и другие.

Галерея
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 1
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 2
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 3
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 4
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 5
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 6
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 7
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 8
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 9
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 10
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 11
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 13
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 14
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 15
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 16
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 17
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 18
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 19
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 20
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 24
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 25
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 26
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 29
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 30
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 31
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 33
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 44
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 45
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 46
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 47
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 48
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 65
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 67
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 73
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 74
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 75
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 76
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 77
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 78
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 79
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 80
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 81
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 82
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 83
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 84
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 85
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 86
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 87
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 88
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 89
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 90
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 91
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 92
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 93
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 94
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 95
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 96
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 97
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 98
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 99
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День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 101
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 102
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 103
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 104
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 105
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 106
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 107
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 108
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 109
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 110
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 111
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 112
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 113
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 114
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 115
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 116
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 117
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 118
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 119
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 120
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 121
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 122
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 123
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 124
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 125
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 126
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 127
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 128
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 129
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 130
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 131
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 132
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 133
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 134
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 135
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 136
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 137
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 138
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 139
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 140
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 141
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 142
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 143
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 144
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 145
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 146
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 147
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 148
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 149
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 150
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 151
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 152
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 153
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 154
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 155
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 156
День города-2020 и 500-летие Тульского кремля: как это было? , Фото: 157
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К 500-летию кремля отреставрировали культурные объекты в районах.
 
Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь в Белеве, построенный в 1686 г., восстанавливали в 2018—2020 гг. Возродили две надвратные колокольни, паломнический центр, котельную, братский корпус.
 
Усадьбу Мосоловых в Дубне (1828 г.) реставрировали в 2017—2019 годах. Сейчас здесь музей «Жемчужина русского дворянства», гостевой дом и кафе.
 
Крапивна, дом купца Прянчикова (середина XIX в.) в советское время был райкомом и интернатом. Его восстановили за два года. Сейчас это выставочный зал картин известных русских художников.
 
Усадьба генерала Мирковича в Одоеве (1851 г.) после 1917 г. — санаторий писателей, с 1953 по 1974 гг. — детдом. Восстановление — с 2018 года. В планах — музей героя войны 1812 года А. Мирковича.
 
Соборная гора в Чекалине. В 2020 году на холме бывшей Лихвинской крепости обустроили парк и воссоздали башни крепости. В них планируется открыть музей и кафе.
 
 
открытие года: вторая очередь Восточного обвода

Расширения этого важного транспортного объекта Пролетарского округа туляки ждали много лет. Восточный обвод еще в 2004 году планировался четырехполосным. Из-за нехватки денег в 2006 году сдали лишь половину. Вторая очередь была запланирована на 2013 год, но денег тогда не хватило. Строительство началось 30 мая 2019 года.

Открытие долгожданного моста состоялось 14 октября 2020 года. Дополнительные две полосы существенно разгрузили движение и добираться по Восточному обводу стало значительно быстрее. А еще тут теперь есть крутейший надземный переход!

Ледовый дворец

21 августа в Туле торжественно открыли ледовую арену, возведенную на Восточном обводе.

Спортивный объект построен по программе «Газпром — детям». Чаша дворца рассчитана на 3000 зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тыс. кв. метров можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.

город-театр Богородицк

В Богородицке появилось общественное пространство с новыми современными функциями.

На месте плотины и дамбы теперь городской амфитеатр и променад. В основе концепции «Город-театр» — плавучая сцена на пруду, «партер» у воды, «бельэтаж» и «ложи бенуара» с качелями, шахматами и другими игровыми элементами. А еще здесь появились интерактивная «Улитка» для горожан и оранжерея.

новые камеры на тульских улицах
 
В Туле появились новые камеры — стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации ПДД «АвтоУраган ВСМ2-М». Только за первые три дня работы они «наловили» 4000 нарушений! Где они находятся, смотрите по ссылке. Камеры фиксируют более 20 видов нарушений ПДД, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков, расположения транспортных средств на проезжей части, требований дорожных знаков и разметки и другие.
 
«катюша» вернулась!

На пересечении улиц Пролетарской и Демидовская Плотина установили макет легендарной «катюши», сделанный на одном из оборонных предприятий страны. Настоящая «катюша» теперь хранится на «Сплаве» и будет участвовать в парадах Победы.

тула засветилась в кино
 
В Туле стартовали съемки детектива с Мариной Александровой в главной роли «Я иду искать». Эксклюзивное интервью с актрисой – здесь.
 
дело года

Активисты и неравнодушные туляки спасли последнюю водоразборную будку в Туле. Ее вместе с участком земли выставили на продажу прошлой осенью. В этом году столетнюю будку разобрали, вывезли и собрали на территории краеведческого музея. Средства на спасение будки жертвовали туляки и не только. Подробности в сюжете Myslo.  

акция года
 
В Туле арендаторы крупных городских торговых центров вышли на пикет. На парковке у ТРЦ «Макси» собралось около 30 предпринимателей с плакатами. Выйти на улицу предпринимателей вынудили обстоятельства: их магазины были закрыты, а найти общий язык с владельцами и управляющими ТЦ о «кредитных каникулах» они не смогли. Кроме того, они жаловались, что их не пускали в здания ТЦ, они не могли забрать товар и реализовывать его хотя бы дистанционно.
 
 
 
 

 

 

 

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Юлия Королева
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