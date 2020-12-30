Чем запомнится Туле 2020 год

Про 2020 год мы точно будем рассказывать детям и внукам. Вспомним его самые главные события.

коронавирус

До этого года слово «пандемия» ассоциировалось с чумой и Средними веками — чем-то из книг по истории. Вряд ли кто-то, встречая новый, 2020 год, мог предположить, что станет частью нового прочтения истории о пандемии.

Помните массовую закупку туалетной бумаги и гречки, масочный режим, оплачиваемые выходные длиной в месяц, самоизоляцию, закрытие торговых центров, отмену культурных мероприятий, дистанционную работу и учебу, онлайн-марафоны и госпиталь в манеже?

Под девизом «Оставайтесь дома, дома — безопасно» мы прожили почти весь год, бесконечно моя руки и боясь трогать лицо.

В Тульской области, как и по всей стране, закрывались торговые центры и кинотеатры, вводили режим самоизоляции, отменяли концерты и фестивали, переводили школьников на дистант, а взрослых — на удаленку. А маски и социальная дистанция остаются с нами до сих пор.

Помните?

Сюжет: Коронавирус

500-летие Тульского кремля



Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Это событие отметили масштабно. К 500-летнему юбилею в Туле и области успели сделать многое. В кремле воссоздали средневековые осадные дворы — подобный проект для России уникален. На Соборной площади в центре кремля, где в XVII веке был построен каменный Успенский собор, ученые обнаружили небольшой соборный храм размером 16 на 20 метров и более 300 индивидуальных находок. Там и создали археологическое окно.

Музейный квартал на улице Металлистов стал одним из интереснейших мест, появившихся после масштабной реконструкции исторического центра. За три года здесь отреставрировали три десятка зданий XVIII—XIX вв. Здесь открыты филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле», музея-заповедника В. Д. Поленова , а также региональные и частные музеи: казачества, декоративно-прикладного и современного искусства, советской игрушки и другие.

К 500-летию кремля отреставрировали культурные объекты в районах.

Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь в Белеве, построенный в 1686 г., восстанавливали в 2018—2020 гг. Возродили две надвратные колокольни, паломнический центр, котельную, братский корпус.

Усадьбу Мосоловых в Дубне (1828 г.) реставрировали в 2017—2019 годах. Сейчас здесь музей «Жемчужина русского дворянства», гостевой дом и кафе.

Крапивна, дом купца Прянчикова (середина XIX в.) в советское время был райкомом и интернатом. Его восстановили за два года. Сейчас это выставочный зал картин известных русских художников.

Усадьба генерала Мирковича в Одоеве (1851 г.) после 1917 г. — санаторий писателей, с 1953 по 1974 гг. — детдом. Восстановление — с 2018 года. В планах — музей героя войны 1812 года А. Мирковича.

Соборная гора в Чекалине. В 2020 году на холме бывшей Лихвинской крепости обустроили парк и воссоздали башни крепости. В них планируется открыть музей и кафе.

открытие года: вторая очередь Восточного обвода

Расширения этого важного транспортного объекта Пролетарского округа туляки ждали много лет. Восточный обвод еще в 2004 году планировался четырехполосным. Из-за нехватки денег в 2006 году сдали лишь половину. Вторая очередь была запланирована на 2013 год, но денег тогда не хватило. Строительство началось 30 мая 2019 года.

Открытие долгожданного моста состоялось 14 октября 2020 года. Дополнительные две полосы существенно разгрузили движение и добираться по Восточному обводу стало значительно быстрее. А еще тут теперь есть крутейший надземный переход!

Ледовый дворец

21 августа в Туле торжественно открыли ледовую арену, возведенную на Восточном обводе.

Спортивный объект построен по программе «Газпром — детям». Чаша дворца рассчитана на 3000 зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тыс. кв. метров можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.

город-театр Богородицк

В Богородицке появилось общественное пространство с новыми современными функциями.

На месте плотины и дамбы теперь городской амфитеатр и променад. В основе концепции «Город-театр» — плавучая сцена на пруду, «партер» у воды, «бельэтаж» и «ложи бенуара» с качелями, шахматами и другими игровыми элементами. А еще здесь появились интерактивная «Улитка» для горожан и оранжерея.

новые камеры на тульских улицах