Чем запомнится Туле 2020 год
Про 2020 год мы точно будем рассказывать детям и внукам. Вспомним его самые главные события.
До этого года слово «пандемия» ассоциировалось с чумой и Средними веками — чем-то из книг по истории. Вряд ли кто-то, встречая новый, 2020 год, мог предположить, что станет частью нового прочтения истории о пандемии.
Помните массовую закупку туалетной бумаги и гречки, масочный режим, оплачиваемые выходные длиной в месяц, самоизоляцию, закрытие торговых центров, отмену культурных мероприятий, дистанционную работу и учебу, онлайн-марафоны и госпиталь в манеже?
Под девизом «Оставайтесь дома, дома — безопасно» мы прожили почти весь год, бесконечно моя руки и боясь трогать лицо.
В Тульской области, как и по всей стране, закрывались торговые центры и кинотеатры, вводили режим самоизоляции, отменяли концерты и фестивали, переводили школьников на дистант, а взрослых — на удаленку. А маски и социальная дистанция остаются с нами до сих пор.
Помните?
Сюжет: Коронавирус
Алексей Дюмин и министр
культуры РФ Ольга Любимова.
Это событие отметили масштабно. К 500-летнему юбилею в Туле и области успели сделать многое. В кремле воссоздали средневековые осадные дворы — подобный проект для России уникален. На Соборной площади в центре кремля, где в XVII веке был построен каменный Успенский собор, ученые обнаружили небольшой соборный храм размером 16 на 20 метров и более 300 индивидуальных находок. Там и создали археологическое окно.
Музейный квартал на улице Металлистов стал одним из интереснейших мест, появившихся после масштабной реконструкции исторического центра. За три года здесь отреставрировали три десятка зданий
Расширения этого важного транспортного объекта Пролетарского округа туляки ждали много лет. Восточный обвод еще в 2004 году планировался четырехполосным. Из-за нехватки денег в 2006 году сдали лишь половину. Вторая очередь была запланирована на 2013 год, но денег тогда не хватило. Строительство началось 30 мая 2019 года.
Открытие долгожданного моста состоялось 14 октября 2020 года. Дополнительные две полосы существенно разгрузили движение и добираться по Восточному обводу стало значительно быстрее. А еще тут теперь есть крутейший надземный переход!
21 августа в Туле торжественно открыли ледовую арену, возведенную на Восточном обводе.
Спортивный объект построен по программе «Газпром — детям». Чаша дворца рассчитана на 3000 зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 тыс. кв. метров можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.
В Богородицке появилось общественное пространство с новыми современными функциями.
На месте плотины и дамбы теперь городской амфитеатр и променад. В основе концепции «Город-театр» — плавучая сцена на пруду, «партер» у воды, «бельэтаж» и «ложи бенуара» с качелями, шахматами и другими игровыми элементами. А еще здесь появились интерактивная «Улитка» для горожан и оранжерея.
На пересечении улиц Пролетарской и Демидовская Плотина установили макет легендарной «катюши», сделанный на одном из оборонных предприятий страны. Настоящая «катюша» теперь хранится на «Сплаве» и будет участвовать в парадах Победы.
Активисты и неравнодушные туляки спасли последнюю водоразборную будку в Туле. Ее вместе с участком земли выставили на продажу прошлой осенью. В этом году столетнюю будку разобрали, вывезли и собрали на территории краеведческого музея. Средства на спасение будки жертвовали туляки и не только. Подробности в сюжете Myslo.