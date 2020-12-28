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За неделю коронавирусом заболел 1451 житель Тульской области

За неделю коронавирусом заболел 1451 житель Тульской области

1322 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, в Тульской области с 22 по 28 декабря коронавирусом заболел 1451 человек. Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 22 219 случаев заболевания.

1322 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 19 493 человека.

Сюжет: Коронавирус
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