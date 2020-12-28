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Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки юным жителям Пролетарского района

Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки юным жителям Пролетарского района

Праздничную акцию провели сотрудники районной администрации совместно с представителями одной из крупных торговых сетей.

В преддверии Нового года сотрудники главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу провели праздничную акцию. Они поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей.

Ребят на дому посетили новогодние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка, а также заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по благоустройству Максим Колычев. Более 50 юных пролетарцев получили сладости и игрушки. Акция состоялась при поддержке одной из крупных торговых сетей.

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Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 1
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 2
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 3
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 4
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 5
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 6
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 7
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 8
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 9
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 10
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 11
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 12
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 13
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 14
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 15
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 16
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 17
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 18
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 19
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 20
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 21
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 22
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 23
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 24
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 25
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 26
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 27
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 28
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 29
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 30
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 31
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 32
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 33
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 34
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 35
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 36
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 37
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 38
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 39
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 40
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 41
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 42
Вручение подарков в Пролетарском районе, Фото: 43
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Фотограф: Алексей Пирязев
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