Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки юным жителям Пролетарского района

Праздничную акцию провели сотрудники районной администрации совместно с представителями одной из крупных торговых сетей.

В преддверии Нового года сотрудники главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу провели праздничную акцию. Они поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей.

Ребят на дому посетили новогодние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка, а также заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по благоустройству Максим Колычев. Более 50 юных пролетарцев получили сладости и игрушки. Акция состоялась при поддержке одной из крупных торговых сетей.