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Тульские приставы передали на аукцион арестованные квартиры, автосервис и автомойку

Также на продажу будет выставлено другое имущество.

Региональное УФССП передало в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях арестованное имущество. Электронные торги назначены на 15 января 2021 года. «На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 75 млн 816 тыс. рублей (квартиры, гараж с подвалом, нежилое здание, бытовка с подвалом, земельные участки, нежилое помещение — склад, автосервис, автомойка)», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), можно направитьв электронной форме на торговую площадку по адресу www.tektorg.ru/ до 17.00 11.01.2021.