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На пересечении улиц Будённого и Кауля насмерть сбили пенсионерку
Фото: vk.com/tulazest.

На пересечении улиц Будённого и Кауля насмерть сбили пенсионерку

По предварительным данным, пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

На пересечении улиц Будённого и Кауля в Туле произошло смертельное ДТП – водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на женщину-пешехода.

По предварительной информации, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и полиции.

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23 декабря, в 19:57 0
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