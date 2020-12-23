На пересечении улиц Будённого и Кауля насмерть сбили пенсионерку

Фото: vk.com/tulazest.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

На пересечении улиц Будённого и Кауля в Туле произошло смертельное ДТП – водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на женщину-пешехода.

По предварительной информации, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и полиции.