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В Тульской области реорганизуют налоговые инспекции

В Тульской области реорганизуют налоговые инспекции

Изменения вступят в силу с 11 января следующего года.

К УФНС по Тульской области присоединятся все инспекции Тульской области. Это никак не отразится на правах налогоплательщиков и качестве их обслуживания. Прием налогоплательщиков будет проводиться по прежним адресам, с прежним графиком работы. Они указаны здесь, в разделе «Контакты».

Также изменятся реквизиты для перечисления денежных средств:

Правила указания информации, идентифицирующей получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, утвержденные приказом МФ РФ от 12.11.2013 № 107н (пункт 11)

Значение реквизитов при оформлении расчетных документов с 11.01.2021

В реквизите «ИНН» получателя средств указывается значение ИНН администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7107086130

В реквизите «КПП» получателя средств указывается значение КПП администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

710701001

В реквизите «Получатель» указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УФК по Тульской области (УФНС России по Тульской области)
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вчера, в 21:18 −2
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