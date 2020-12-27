В Тульской области реорганизуют налоговые инспекции
Изменения вступят в силу с 11 января следующего года.
К УФНС по Тульской области присоединятся все инспекции Тульской области. Это никак не отразится на правах налогоплательщиков и качестве их обслуживания. Прием налогоплательщиков будет проводиться по прежним адресам, с прежним графиком работы. Они указаны здесь, в разделе «Контакты».
Также изменятся реквизиты для перечисления денежных средств:
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Правила указания информации, идентифицирующей получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, утвержденные приказом МФ
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Значение реквизитов при оформлении расчетных документов с 11.01.2021
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В реквизите «ИНН» получателя средств указывается значение ИНН администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7107086130
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В реквизите «КПП» получателя средств указывается значение КПП администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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710701001
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В реквизите «Получатель» указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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УФК по Тульской области (УФНС России по Тульской области)