В Тульской области реорганизуют налоговые инспекции

Изменения вступят в силу с 11 января следующего года.

К УФНС по Тульской области присоединятся все инспекции Тульской области. Это никак не отразится на правах налогоплательщиков и качестве их обслуживания. Прием налогоплательщиков будет проводиться по прежним адресам, с прежним графиком работы. Они указаны здесь, в разделе «Контакты».

Также изменятся реквизиты для перечисления денежных средств: