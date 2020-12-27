Игрушки для гигантов: жители Узловой два года добиваются нормальной установки детской площадки

Кадр из видео группы «Узловая. Не слухи»

Игровое оборудование, видимо, рассчитано на каких-то великанов – людям среднего роста, не говоря уже о детях, комфортно пользоваться им почти невозможно.

Жители Узловой опубликовали в группе «Узловая. Не слухи» видео, которое можно описать фразой: «Было бы смешно, если бы не было так грустно». Активисты наглядно показывают, как пользоваться детской площадкой, установленной во дворе одного из домов.

Непонятно, на кого рассчитано новенькое игровое оборудование, – женщина среднего роста смогла забраться на качели после нескольких неудачных попыток, а первая ступень лестницы, ведущей на горку, находится почти в полуметре от земли. Да и скатиться с ветерком вряд ли получится – приземление будет довольно жестким.

Качели и лестница обозначены сигнальной лентой – вероятно, пользоваться оборудованием пока нельзя. Авторы видео отмечают, что ситуацию пытаются исправить уже два года:

«Прямо как в старом добром фильме: «Каждый год перед Новым годом мы с друзьями ходим в баню. Это у нас традиция такая». Вот и мы каждый год перед Новым годом встречаемся с Ростехнадзором, в снег и вьюгу, по одним и тем же качелям... Как классно, что мы не изменяем традициям! 2 года ставить на одном доме качели... Это ж кто так ещё сможет? Только в Узловой такое возможно».