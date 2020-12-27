В Туле легкоатлеты разыграли Кубок Екатерины Реньжиной

Фото: vk.com/atletika71.

Турнир прошел уже в восьмой раз.

26 декабря в Туле в футбольном манеже МАУ «Спортивные объекты» на Центральном стадионе «Арсенал» в восьмой раз прошли традиционные соревнования по легкой атлетике «Кубок мастера спорта международного класса России Екатерины Реньжиной».

Участники соревнований провели разминку с известной спортсменкой, а затем разыграли медали на дистанции 50 метров.

Победителями соревнований в своих возрастных группах стали:

2014 г. р. — Анна Белоусова и Петр Михеев,

2013 г. р. — Ульяна Углова и Ростислав Татаринов,

2012 г. р. — Ариана Рассадкина и Михаил Дробышев,

2011 г. р. — Мирослава Лаврухина и Кирилл Передерий,

2010 г. р. — Мария Чернова и Григорий Лушкин,

2009 г. р. — Дарья Гончарова и Максим Антонов,

2008 г. р. — Диана Мишина и Артем Рянов,

2007 г. р. — Анна Соколова и Виталий Виноградов,

2006 г. р. — Дарья Буравцова и Георгий Черкасов.

Катя Реньжина на своей страничке в Instagram поделилась впечатлениями от турнира: