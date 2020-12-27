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В Туле легкоатлеты разыграли Кубок Екатерины Реньжиной
Фото: vk.com/atletika71.

В Туле легкоатлеты разыграли Кубок Екатерины Реньжиной

Турнир прошел уже в восьмой раз.

26 декабря в Туле в футбольном манеже МАУ «Спортивные объекты» на Центральном стадионе «Арсенал» в восьмой раз прошли традиционные соревнования по легкой атлетике «Кубок мастера спорта международного класса России Екатерины Реньжиной».

Участники соревнований провели разминку с известной спортсменкой, а затем разыграли медали на дистанции 50 метров.

Победителями соревнований в своих возрастных группах стали:

  • 2014 г. р. — Анна Белоусова и Петр Михеев,
  • 2013 г. р. — Ульяна Углова и Ростислав Татаринов,
  • 2012 г. р. — Ариана Рассадкина и Михаил Дробышев,
  • 2011 г. р. — Мирослава Лаврухина и Кирилл Передерий,
  • 2010 г. р. — Мария Чернова и Григорий Лушкин,
  • 2009 г. р. — Дарья Гончарова и Максим Антонов,
  • 2008 г. р. — Диана Мишина и Артем Рянов,
  • 2007 г. р. — Анна Соколова и Виталий Виноградов,
  • 2006 г. р. — Дарья Буравцова и Георгий Черкасов.

Катя Реньжина на своей страничке в Instagram поделилась впечатлениями от турнира:

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:47 0
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