Фото: vk.com/atletika71.
В Туле легкоатлеты разыграли Кубок Екатерины Реньжиной
Турнир прошел уже в восьмой раз.
26 декабря в Туле в футбольном манеже МАУ «Спортивные объекты» на Центральном стадионе «Арсенал» в восьмой раз прошли традиционные соревнования по легкой атлетике «Кубок мастера спорта международного класса России Екатерины Реньжиной».
Участники соревнований провели разминку с известной спортсменкой, а затем разыграли медали на дистанции 50 метров.
Победителями соревнований в своих возрастных группах стали:
- 2014 г. р. — Анна Белоусова и Петр Михеев,
- 2013 г. р. — Ульяна Углова и Ростислав Татаринов,
- 2012 г. р. — Ариана Рассадкина и Михаил Дробышев,
- 2011 г. р. — Мирослава Лаврухина и Кирилл Передерий,
- 2010 г. р. — Мария Чернова и Григорий Лушкин,
- 2009 г. р. — Дарья Гончарова и Максим Антонов,
- 2008 г. р. — Диана Мишина и Артем Рянов,
- 2007 г. р. — Анна Соколова и Виталий Виноградов,
- 2006 г. р. — Дарья Буравцова и Георгий Черкасов.
Катя Реньжина на своей страничке в Instagram поделилась впечатлениями от турнира:
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