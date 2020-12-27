Главврачом Суворовской районной больницы назначен Алексей Никифоров

Главным врачом Суворовской центральной районной больницы назначен Алексей Никифоров, сообщает министерство здравоохранения Тульской области.

Алексей Викторович Никифоров родился в Туле, окончил Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Доцент кафедры «Анестезиология-реаниматология» Медицинского института ТулГУ. Кандидат медицинских наук. Алексей Никифоров работал в медицинских учреждениях Тулы педиатром, анестезиологом-реаниматологом. Общий медицинский стаж работы – 21 год.

– Алексей Никифоров имеет серьезную теоретическую базу, обладает большим опытом практической работы в медицине и управленческими навыками. Перед ним поставлены ответственные задачи — обеспечить слаженную командную работу коллектива учреждения и качественное, бесперебойное оказания медпомощи жителям Суворовского района, — отметил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

Напомним, ранее главврачом больницы в Суворове был Сергей Кудряшов, в октябре 2019 года его задержали правоохранительные органы. Он обвинялся в получении 30 взяток на общую сумму более 2 млн рублей.

Судом установлено, что в период времени с апреля 2016-го по октябрь 2019 года главврач начислял премии своим работникам, которые возвращали руководителю часть полученных денег за служебное покровительство. Общая сумма взяток составила 2 268 900 рублей.

Суд приговорил Кудряшова к четырем годам колонии общего режима, штрафу в 4,3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, на срок 3 года.