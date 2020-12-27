Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 27 декабря, отмечается День спасателя Российской Федерации.

Губернатор Тульской области:

– Уважаемые военнослужащие, сотрудники и ветераны МЧС России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба — одна из самых востребованных и ответственных. Проявляя мужество и профессионализм, рискуя собой, вы спасаете жизнь людей. За вашу отвагу, решительность и оперативную помощь в трудную минуту вам благодарны тысячи жителей нашей области.

Уверен, что твердость духа, самоотдача и верность долгу всегда будут главными качествами тульских спасателей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном деле!