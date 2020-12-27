Фото из архива Myslo.
Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Сегодня, 27 декабря, отмечается День спасателя Российской Федерации.
Губернатор Тульской области:
– Уважаемые военнослужащие, сотрудники и ветераны МЧС России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба — одна из самых востребованных и ответственных. Проявляя мужество и профессионализм, рискуя собой, вы спасаете жизнь людей. За вашу отвагу, решительность и оперативную помощь в трудную минуту вам благодарны тысячи жителей нашей области.
Уверен, что твердость духа, самоотдача и верность долгу всегда будут главными качествами тульских спасателей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном деле!
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