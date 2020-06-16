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Экс-главврач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов получил 4 года колонии и крупный штраф
Фото из архива MySlo

Экс-главврач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов получил 4 года колонии и крупный штраф

Бывший руководитель районной больницы начислял премии своим подчиненным и получал от них взятки.

Суворовский районный суд Тульской области в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главврача районной больницы Сергея Кудряшова. Он обвинялся в получении 30 взяток на общую сумму более 2 млн рублей.

Судом установлено, что, в период времени с апреля 2016 по октябрь 2019 года, главврач начислял премии своим работникам, которые возвращали руководителю часть полученных денег за служебное покровительство. Общая сумма взяток составила 2268900 рублей.

Суд приговорил Сергея Кудряшова к 4 годам колонии общего режима, штрафу в 4,3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года. Сергей Кудряшов был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +2
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Люди
Сергей Кудряшов
Место
Тульская областьСуворовский район

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