За сутки в Тульской области 208 новых случаев коронавируса и девять смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердилось еще 208 случаев коронавируса, 181 человек выздоровел, девять скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22 010 жителей региона, 19 313 вылечились, 707 умерли.
За сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса, зафиксировано 552 летальных исхода, выздоровели 24 390 человек.
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