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За сутки в Тульской области 208 новых случаев коронавируса и девять смертей

За сутки в Тульской области 208 новых случаев коронавируса и девять смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердилось еще 208 случаев коронавируса, 181 человек выздоровел, девять скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22 010 жителей региона, 19 313 вылечились, 707 умерли.

За сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса, зафиксировано 552 летальных исхода, выздоровели 24 390 человек.

Сюжет: Коронавирус
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