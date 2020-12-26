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Наконец-то выпал снег: туляки катаются на лыжах в Центральном парке
Фото Сергея Боброва

Наконец-то выпал снег: туляки катаются на лыжах в Центральном парке

Не забывайте, что активный отдых — замечательная и полезная для здоровья штука!

Перед выходными в Тульской области выпало значительное количество снега. Автомобилистам и коммунальщикам он принес немало досадных часов.
 
Но, как говорится, худа без добра не бывает: любители активного отдыха наконец-то смогли нормально покататься на лыжах и ватрушках.
 
Наш фотограф отправился в Центральный парк города и вернулся оттуда с фоторепортажем. Приятного просмотра!
Галерея
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 1
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 2
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 3
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 4
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 5
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 6
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 7
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 8
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 9
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 10
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 11
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 12
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 13
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 14
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 15
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 16
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 17
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 18
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 19
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 20
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 21
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 22
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 23
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 24
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 25
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 26
Туляки катаются на лыжах в Центральном парке, Фото: 27
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:02 +12
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