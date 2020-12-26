Наконец-то выпал снег: туляки катаются на лыжах в Центральном парке

Фото Сергея Боброва

Не забывайте, что активный отдых — замечательная и полезная для здоровья штука!

Перед выходными в Тульской области выпало значительное количество снега. Автомобилистам и коммунальщикам он принес немало досадных часов.

Но, как говорится, худа без добра не бывает: любители активного отдыха наконец-то смогли нормально покататься на лыжах и ватрушках.

Наш фотограф отправился в Центральный парк города и вернулся оттуда с фоторепортажем. Приятного просмотра!