Стартовал проект «Рецепты «Сделано в Тульской области»

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Масштабная программа «Сделано в Тульской области» запускает грандиозный проект — «Рецепты «Сделано в Тульской области». Авторы предлагают попробовать несколько десятков простых, но очень вкусных рецептов блюд, которые приготовлены с использованием качественных ингредиентов, произведенных на нашей земле. Тонкости приготовления блюд расскажут и покажут лучшие шеф-повара Тулы и области.

«Впереди самый главный семейный праздник — Новый год! В этом году он станет особенно домашним, теплым и семейным. Тихие уютные вечера в теплой семейной атмосфере подарят незабываемые эмоции, которые вы пронесете сквозь года. А благодаря нашим рецептам «Сделано в Тульской области» вы можете по-настоящему окунуться в атмосферу праздника и волшебства, ведь вам не нужно будет искать рецепты и продукты, всю продукцию вы сможете с легкостью найти в торговой сети региона под логотипом «Сделано в Тульской области», — говорит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.