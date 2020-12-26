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Стартовал проект «Рецепты «Сделано в Тульской области»
Стоп-кадр из видео

Стартовал проект «Рецепты «Сделано в Тульской области»

Это простые, но очень вкусные рецепты блюд, которые приготовлены с использованием качественных ингредиентов, произведенных на нашей земле.

Масштабная программа «Сделано в Тульской области» запускает грандиозный проект — «Рецепты «Сделано в Тульской области». Авторы предлагают попробовать несколько десятков простых, но очень вкусных рецептов блюд, которые приготовлены с использованием качественных ингредиентов, произведенных на нашей земле. Тонкости приготовления блюд расскажут и покажут лучшие шеф-повара Тулы и области.
 
«Впереди самый главный семейный праздник — Новый год! В этом году он станет особенно домашним, теплым и семейным. Тихие уютные вечера в теплой семейной атмосфере подарят незабываемые эмоции, которые вы пронесете сквозь года. А благодаря нашим рецептам «Сделано в Тульской области» вы можете по-настоящему окунуться в атмосферу праздника и волшебства, ведь вам не нужно будет искать рецепты и продукты, всю продукцию вы сможете с легкостью найти в торговой сети региона под логотипом «Сделано в Тульской области», — говорит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:12 −3
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