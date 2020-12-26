новости
новости
Регистрация
В Узловой открыли новую хоккейную площадку
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Узловой открыли новую хоккейную площадку

После торжественного вброса шайбы на площадке состоялась первая игра.

25 декабря на стадионе «Локомотив» в Узловой торжественно открыли хоккейную коробку. Она появилась благодаря инвестициям компании ООО «Полипласт» при поддержке правительства Тульской области и Федерации хоккея региона.
 
Узловчан с появлением значимого нового спортивного объекта в городе поздравил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.
 
 
«Губернатором Тульской области поставлена задача по развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях, чтобы все жители региона имели возможность систематически заниматься физической культурой и спортом. Для достижения этой цели министерством спорта проводится работа по реализации проекта «Спорт — норма жизни» и отраслевой региональной программы, налажено взаимодействие со спортивными федерациями», — отметил Андрей Журавлев.
 
Хоккейные команды Узловой получили подарки за призовые места Кубка Федерации хоккея среди команд — участниц клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Ребятам вручили клюшки и мячи для флорбола, а также футбольные мячи для отработки спортивных навыков.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, после торжественного вброса шайбы на площадке состоялась первая игра.
 
 
По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе разработана программа развития хоккея на 2020−2022 годы. Ее цель — развитие этого вида спорта как на профессиональном, так и на любительском уровне, развитие хоккейной инфраструктуры. Сейчас в регионе работают 83 хоккейных коробки и 7 хоккейных арен. Значимым событием этого года стало открытие Ледового Дворца в Туле.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
хоккейспортразвитие спорта
Место
Тульская областьУзловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки туляки отдали телефонным мошенникам более 2,4 млн рублей
За сутки туляки отдали телефонным мошенникам более 2,4 млн рублей
Наконец-то выпал снег: туляки катаются на лыжах в Центральном парке
Наконец-то выпал снег: туляки катаются на лыжах в Центральном парке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.