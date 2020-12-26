В Узловой открыли новую хоккейную площадку

Фото пресс-службы правительства Тульской области

25 декабря на стадионе «Локомотив» в Узловой торжественно открыли хоккейную коробку. Она появилась благодаря инвестициям компании ООО «Полипласт» при поддержке правительства Тульской области и Федерации хоккея региона.

Узловчан с появлением значимого нового спортивного объекта в городе поздравил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

«Губернатором Тульской области поставлена задача по развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях, чтобы все жители региона имели возможность систематически заниматься физической культурой и спортом. Для достижения этой цели министерством спорта проводится работа по реализации проекта «Спорт — норма жизни» и отраслевой региональной программы, налажено взаимодействие со спортивными федерациями», — отметил Андрей Журавлев.

Хоккейные команды Узловой получили подарки за призовые места Кубка Федерации хоккея среди команд — участниц клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Ребятам вручили клюшки и мячи для флорбола, а также футбольные мячи для отработки спортивных навыков.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, после торжественного вброса шайбы на площадке состоялась первая игра.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе разработана программа развития хоккея на 2020−2022 годы. Ее цель — развитие этого вида спорта как на профессиональном, так и на любительском уровне, развитие хоккейной инфраструктуры. Сейчас в регионе работают 83 хоккейных коробки и 7 хоккейных арен. Значимым событием этого года стало открытие Ледового Дворца в Туле.