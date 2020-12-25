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Погода в Туле 26 декабря: мокрый снег, ветер и до -3
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 26 декабря: мокрый снег, ветер и до -3

По прогнозам синоптиков, ожидается облачность и пониженное давление.

Суббота в Тульской области будет облачной. Местами мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода, в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 2 до 7 градусов мороза, днём – от ?3 до +2. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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