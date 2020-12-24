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В Тульской области за сутки 207 случаев ковида и 11 смертей

В Тульской области за сутки 207 случаев ковида и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 207 случаев коронавируса, 194 человека выздоровели, 11 скончались.

За весь период ковидом заразились 21 388 жителей региона, 18 746 выздоровели, 682 умерли.

За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса, зафиксировано 635 летальных исходов, выздоровели 26 890 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 11:12 −2
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