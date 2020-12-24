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Тульские приставы нашли должницу в Германии

Тульские приставы нашли должницу в Германии

Женщина взяла кредит, но отдавать долг банку не спешила.

В отделении судебных приставов Центрального района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 34-летней тулячки Ю. задолженности по кредитным платежам на общую сумму почти 60 тысяч рублей.

Получив кредит и воспользовавшись денежными средствами, женщина не спешила возвращать долг банку и никаких мер по выплате кредита не предпринимала. Тулячка скрывалась от судебных приставов и не проживала по месту регистрации, тогда должницу объявили в исполнительный розыск.

В итоге приставы установили, что женщина может находиться на территории другого государства, в связи с чем был сделан запрос о межгосударственном розыске.

– В дальнейшем судебными приставами было установлено, что Ю. находится в Берлине, также удалось установить адрес и телефон женщины. В результате Ю. погасила задолженность по кредитам в полном объеме, разыскное дело прекращено в связи с розыском, — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП по Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 10:48 +2
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