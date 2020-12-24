новости
новости
Регистрация
Госдума усиливает защиту прав потребителей в сфере умных электронных устройств

Госдума усиливает защиту прав потребителей в сфере умных электронных устройств

Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор.

23 декабря Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Поправка, инициированная заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимиром Гутеневым, устанавливает ответственность за продажу в России технически сложных устройств (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией смарт-ТВ) без предварительно установленного российского программного обеспечения, предусмотренного в перечне закона «О защите прав потребителей».

Федеральный закон «О внесении изменения в закон «О защите прав потребителей» был принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года. Согласно документу, с 1 апреля 2021 года при продаже умных устройств необходимо обеспечить установку российского программного обеспечения из специального перечня, формируемого правительством.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сформировало список российских приложений, рекомендованных к установке на устройство перед продажей на территории России. Всего в министерство поступило около 100 заявок от российских разработчиков. Более 30 из них прошли оценку независимыми аудиторами и вошли в перечень Минцифры. В дальнейшем этот перечень утвердит правительство.

Таким образом, российский потребитель приобретает устройство, ориентированное на отечественного пользователя, что существенно облегчает полноценную работу с интерфейсом. Кроме того, при использовании таких устройств взаимоотношения пользователей и разработчиков будет регулироваться законодательством РФ, что повышает правовую защищенность потребителей, отмечают законодатели.

– Поправки к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливают административную ответственность для физических и юридических лиц за нарушение закона «О защите прав потребителей» в части требований по предустановке российского ПО на технически сложные устройства, – поясняет заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, вице – президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. – Законопроект предусматривает штраф для физических лиц  в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Требования по предустановке российского софта на электронные устройства избавит потребителей от необходимости устанавливать дополнительные приложения и одновременно обеспечит защиту интересов отечественных компаний.

По его словам, требование распространяется и на иностранных производителей электронных устройств в России. Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 15:11 −5
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Гутенев
Место
Тула
Прочее
Госдумазакон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Креативные елки появились в тульском Музейном квартале: фоторепортаж
Креативные елки появились в тульском Музейном квартале: фоторепортаж
Погрузчик вмерз в лед в пруду Богородицка: на водителя составили протокол
Погрузчик вмерз в лед в пруду Богородицка: на водителя составили протокол
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.