Госдума усиливает защиту прав потребителей в сфере умных электронных устройств

23 декабря Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Поправка, инициированная заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимиром Гутеневым, устанавливает ответственность за продажу в России технически сложных устройств (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией смарт-ТВ) без предварительно установленного российского программного обеспечения, предусмотренного в перечне закона «О защите прав потребителей».

Федеральный закон «О внесении изменения в закон «О защите прав потребителей» был принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года. Согласно документу, с 1 апреля 2021 года при продаже умных устройств необходимо обеспечить установку российского программного обеспечения из специального перечня, формируемого правительством.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сформировало список российских приложений, рекомендованных к установке на устройство перед продажей на территории России. Всего в министерство поступило около 100 заявок от российских разработчиков. Более 30 из них прошли оценку независимыми аудиторами и вошли в перечень Минцифры. В дальнейшем этот перечень утвердит правительство.

Таким образом, российский потребитель приобретает устройство, ориентированное на отечественного пользователя, что существенно облегчает полноценную работу с интерфейсом. Кроме того, при использовании таких устройств взаимоотношения пользователей и разработчиков будет регулироваться законодательством РФ, что повышает правовую защищенность потребителей, отмечают законодатели.

– Поправки к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливают административную ответственность для физических и юридических лиц за нарушение закона «О защите прав потребителей» в части требований по предустановке российского ПО на технически сложные устройства, – поясняет заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, вице – президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. – Законопроект предусматривает штраф для физических лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Требования по предустановке российского софта на электронные устройства избавит потребителей от необходимости устанавливать дополнительные приложения и одновременно обеспечит защиту интересов отечественных компаний.

По его словам, требование распространяется и на иностранных производителей электронных устройств в России. Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор.