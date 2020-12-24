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Погрузчик вмерз в лед в пруду Богородицка: на водителя составили протокол

Погрузчик вмерз в лед в пруду Богородицка: на водителя составили протокол

Ему придется выплатить штраф за выезд на лёд.

Ранее мы сообщали о погрузчике, который затонул в богородицком пруду, а затем вмерз в лед. Myslo стали известны некоторые подробности этой истории. Оказалось, спецтехника случайно оказалась на замерзшем водоеме — водитель во время работ на берегу не справился с управлением, его вынесло на пруд.

В ЕДДС сообщение об этом происшествии не поступало. Транспорт вытащили своими силами сотрудники организации, которой принадлежит погрузчик.

По нашей информации, происшествием заинтересовались инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области и администрация МО Богородицкий район. На водителя погрузчика составлен протокол по ч. 2 ст. 6.9 Закона Тульской области № 388-ЗТО — за выезд на лёд там, где установлены запрещающие знаки. Мужчине грозит штраф от 100 до 1000 рублей.

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вчера, в 15:05 +2
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