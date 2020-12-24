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Креативные елки появились в тульском Музейном квартале: фоторепортаж

Креативные елки появились в тульском Музейном квартале: фоторепортаж

В городе вновь проводят конкурс-фестиваль «Новогодняя креативная елка – 2021».

Конкурс стартует завтра, 25 декабря, и продлится до 6 января 2021 года.

Участники конкурса – организации и индивидуальные предприниматели, представители территориального общественного самоуправления и жители Тулы старше 18 лет.

Как и в прошлом году, заявку на участие в конкурсе нужно было подать заранее. К участию допускаются елки высотой не менее 2 м высотой.

Победителей определят туляки. Голосование на сайте администрации Тулы стартует 25 декабря 2020 года. Итоги подведут 7 января 2021 года.

Победителям обещают фирменные грамоты и денежные премии:

  • за 1 место — 50 000 рублей;
  • за 2 место — 30 000 рублей;
  • за 3 место — 20 000 рублей.
 
 
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Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 1
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 2
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 3
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 4
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 5
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 6
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 7
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 8
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 9
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 10
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 11
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 12
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 13
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 14
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 15
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 16
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 17
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 18
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 19
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 20
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 21
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 22
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 23
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 24
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 25
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 26
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 27
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 28
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 29
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 30
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 31
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 32
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 33
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 34
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 35
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 36
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 37
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 38
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 39
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 40
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 41
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 42
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 43
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 44
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 45
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 46
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 47
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 48
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 49
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 50
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 51
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 52
Креативные елки в Музейном квартале, Фото: 53
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 15:25 +7
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