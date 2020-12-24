Креативные елки появились в тульском Музейном квартале: фоторепортаж
В городе вновь проводят конкурс-фестиваль «Новогодняя креативная елка – 2021».
Конкурс стартует завтра, 25 декабря, и продлится до 6 января 2021 года.
Участники конкурса – организации и индивидуальные предприниматели, представители территориального общественного самоуправления и жители Тулы старше 18 лет.
Как и в прошлом году, заявку на участие в конкурсе нужно было подать заранее. К участию допускаются елки высотой не менее 2 м высотой.
Победителей определят туляки. Голосование на сайте администрации Тулы стартует 25 декабря 2020 года. Итоги подведут 7 января 2021 года.
Победителям обещают фирменные грамоты и денежные премии:
- за 1 место — 50 000 рублей;
- за 2 место — 30 000 рублей;
- за 3 место — 20 000 рублей.
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