Креативные елки появились в тульском Музейном квартале: фоторепортаж

Конкурс стартует завтра, 25 декабря, и продлится до 6 января 2021 года.

Участники конкурса – организации и индивидуальные предприниматели, представители территориального общественного самоуправления и жители Тулы старше 18 лет.

Как и в прошлом году, заявку на участие в конкурсе нужно было подать заранее. К участию допускаются елки высотой не менее 2 м высотой.

Победителей определят туляки. Голосование на сайте администрации Тулы стартует 25 декабря 2020 года. Итоги подведут 7 января 2021 года.

Победителям обещают фирменные грамоты и денежные премии: