Партер, плавучая сцена и ложи бенуара: Как строился «город-театр» Богородицк

Автор: Елена Рожкова

В отличие от многих других небольших городов у Богородицка есть стратегия развития.

В небольшом городке Богородицке Тульской области недавно появилось общественное пространство с новыми современными функциями и тонкими отсылками к насыщенному культурному прошлому города, временам гения эпохи просвещения Андрея Болотова. На месте плотины и дамбы теперь обустроены городской амфитеатр и променад.

В основе концепции «Город-театр» – плавучая сцена на пруду, «партер» у воды, «бельэтаж» и «ложи бенуара» с качелями, шахматами и другими игровыми элементами.

А еще здесь появилась интерактивная «Улитка» для горожан (похожими Болотов любил удивлять гостей), оранжерея с болотовскими сортами яблонь, и скоро заработает театральное кафе, в меню которого — придуманные им блюда.

Проект стал частью воплощения мастер-плана исторической части города, который разработала компания «Новая земля». Сегодня в отличие от многих других небольших городов у Богородицка есть стратегия развития. В ее основе — возрождение заложенных принципов, наполненных новым содержанием.

Управляющий партнер компании «Новая земля» Григорий Соломин:

– Для того чтобы перезапустить Богородицк, мы опирались на опыт того этапа жизни города, который однажды уже позволил ему стать известным на всю страну. Мы использовали те же принципы, которыми руководствовался Андрей Тимофеевич Болотов: быть ориентированными на потребности горожан, развивать экономику впечатлений с функциями развлечения, образования и сохранять уникальную историческую городскую среду.

Главное в концепции «Города-театра» — возвращение пространственной структуры города и популяризация наследия Андрея Болотова. Концепция затрагивает всю историческую часть города и предлагает проектные решения для нескольких территорий.

Глава Богородицка Вадим Игонин:

Вадим Игонин – В долгосрочной перспективе экономической поддержкой для города может стать туризм. Это позволит создавать рабочие места. Мне важно, чтобы горожане, как и я, гордились своим городом. И даже если они уехали из города, то всегда с удовольствием возвращались бы сюда и приглашали гостей.

В 2019 году проект благоустройства плотины и дамбы стал победителем Конкурса малых городов и исторических поселений, который проводится Минстроем России. Участниками реализации стали компания «Новая земля» совместно с SNoU, Nefa architects (архитектурная концепция), Geometry Design (ландшафт), меценат проекта — дизайнер Ирина Глик.

Руководитель студии Nefa Architects Дмитрий Овчаров:

Дмитрий Овчаров – Для меня работа над проектом превратилась в своеобразное открытие. Мы каждый день узнавали что-то новое, как будто читали очень интересную книгу. Знакомились с историей этого удивительного места, вдохновлялись посещениями городка и видами на его холмы, пруды и парки. Узнавали о работах гениальных людей, связавших свое творчество с этим местом. Архитектурная концепция проекта продиктована сущностью самого места. Город-театр — другой вариант реконструкции и ревитализации это место вряд ли предполагало.

Все команды объединила уроженка Богородицка, постоянный меценат города, дизайнер, интерьерный архитектор Ирина Глик.

Ирина Глик – Я родилась и выросла в Богородицке. То, как город ветшал в последние десятилетия, очень расстраивало всех. Я понимала, что точечными акциями проблему не решить. Собрала команду, чтобы сделать комплексный проект, включающий множество задач. Во-первых, нужна была серьезная инфраструктурная «генеральная уборка». Сердце города — большой городской пруд — был заболочен, плотины в аварийном состоянии, набережные разбиты. Мы сделали проекты расчистки прудов и реконструкции плотин, а затем взялись за разработку благоустройства прилегающих территорий.

– Шаг за шагом мы реализовывали блоки этого системного проекта. Искали различные программы финансирования, участвовали в конкурсах. Результатами, которые мы имеем сейчас, вполне можно гордиться. Пруды расчищены, плотины восстановлены, а город получил прекрасную живописную набережную со множеством функций. Город стал оживать.

Очень не хочется останавливаться! Хочется, чтобы в Богородицке жилось комфортно, чтобы била творческая и финансовая энергия. А гости, приезжающие к нам, хотели бы сюда возвращаться, чтобы наслаждаться наследием и красотой.

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