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Какую воду пьют туляки: «Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований
Водоканал обнародовал результаты лабораторных исследований питьевой воды за последнюю неделю 2020 года - с 28 по 31 декабря.
Традиционное исследование «Тулагорводоканала» показало, что самую жесткую воду (с превышением норм) получают жители Привокзального и Советского районов. Чуть лучше вода в Заречье.
А вот бактерий в воде не нашли ни в одном районе города. Смотрите результаты исследования в таблице:
|Показатель
|ПДК
|Заречье
|Пролетарский
|Центральный
|Советский
|Привокзальный
|
Мутность,
мг/дм3
|1,5
|не обн.* - 0,63
|не обн.* - 0,58
|не обн.* - 0,68
|не обн.*
|не обн.* - 0,79
|Цветность, градусы
|20
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|
Жёсткость
общая,
градусы
|7,0 (10,0)
|7,4−8,2
|5,2−5,6
|6,6−8,8
|8,8−9,2
|8,8 — 9,6
|
Железо
общее,
мг/дм3
|0,3
|не обн.*- 0,07
|не обн.*
|не обн.*- 0,12
|не обн.*- 0,06
|не обн.*- 0,14
|
Общие колиформные бактерии,
КОЕ в 100 см3
|отс.
|отс.
|отс.
|отс.
|отс.
|отс.
|
Термотолерантные колиформные бактерии,
КОЕ в 100 см3
|отс.
|отс.
|отс.
|отс.
|отс.
|отс.
не обн.*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения.
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