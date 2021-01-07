Какую воду пьют туляки: «Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований

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Водоканал обнародовал результаты лабораторных исследований питьевой воды за последнюю неделю 2020 года - с 28 по 31 декабря.

Традиционное исследование «Тулагорводоканала» показало, что самую жесткую воду (с превышением норм) получают жители Привокзального и Советского районов. Чуть лучше вода в Заречье.

А вот бактерий в воде не нашли ни в одном районе города. Смотрите результаты исследования в таблице: