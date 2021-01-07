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Какую воду пьют туляки: «Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований
Фото pixabay.com

Какую воду пьют туляки: «Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований

Водоканал обнародовал результаты лабораторных исследований питьевой воды за последнюю неделю 2020 года - с 28 по 31 декабря.

Традиционное исследование «Тулагорводоканала» показало, что самую жесткую воду (с превышением норм) получают жители Привокзального и Советского районов. Чуть лучше вода в Заречье.

А вот бактерий в воде не нашли ни в одном районе города. Смотрите результаты исследования в таблице:

Показатель ПДК Заречье Пролетарский Центральный Советский Привокзальный
Мутность,
мг/дм3		 1,5 не обн.* - 0,63 не обн.* - 0,58 не обн.* - 0,68 не обн.* не обн.* - 0,79
Цветность, градусы 20 не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* не обн.*
Жёсткость
общая,
градусы		 7,0 (10,0) 7,4−8,2 5,2−5,6 6,6−8,8 8,8−9,2 8,8 — 9,6
Железо
общее,
мг/дм3		 0,3 не обн.*- 0,07 не обн.* не обн.*- 0,12 не обн.*- 0,06 не обн.*- 0,14
Общие колиформные бактерии,
КОЕ в 100 см3		 отс. отс. отс. отс. отс. отс.
Термотолерантные колиформные бактерии,
КОЕ в 100 см3
 
 отс. отс. отс. отс. отс. отс.

не обн.*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения.

 

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:02 −1
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