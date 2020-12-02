На благоустройство малых городов Тульской области выделят четверть миллиарда рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Победителями конкурса прошлого года стали Богородицк и Венев. Глава региона посетил богородицкую набережную, которая была благоустроена на средства федерального гранта. Теперь она стала центром притяжения не только для местных жителей, но и для гостей города.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что Тульская область принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с момента его основания – с 2018 года. За это время семь тульских проектов стали победителями и один – финалистом. В этом году работы выполнены в Веневе и Богородицке – они полностью завершены и приняты общественными комиссиями.

Начата подготовка к участию в конкурсе 2021 года. В Алексине, Донском, Щекино, Кимовске, Киреевске и Ясногорске жители выбирают общественные пространства для благоустройства.

Глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский рассказал, что в Веневе была благоустроена Красная площадь – она стала единым рекреационным пространством. Построены павильоны, амфитеатр, детский городок, установлены лавочки, выполнено озеленение, смонтированы системы автоматического полива и видеонаблюдения. В ближайшее время рядом с площадью откроются кафе, а в следующем году закончится реконструкция колокольни и прилегающей территории.

В Богородицке благоустройство идет уже восьмой год. Работы включают реконструкцию дворца графа Бобринского, Екатерининского моста, благоустройство городского сада. Завершена реконструкция гидротехнических сооружений Большого пруда и шлюза-регулятора Нового пруда. В рамках конкурса была благоустроена часть улицы Пролетарской, обустроены тротуары и велодорожка, установлено энергосберегающее освещение. Территория плотины обустроена как променад, связывающий две части города. На ней появились трибуны, навесы с качелями и шахматными столами, современная детская зона. На прогулочной территории появилась оранжерея, установлено видеонаблюдение.

– Важно сохранить то, что уже сделано. Уделите повышенное внимание отслеживанию информации с камер видеонаблюдения и поддержанию чистоты и порядка, – отметил Алексей Дюмин.

Во Всероссийском конкурсе 2020 года победителями стали еще три города Тульской области: Плавск, Липки и Узловая. Они будут благоустроены в следующем году. На проведение работ из федерального и регионального бюджетов выделят 253 млн рублей. Районы объявили конкурс на муниципальную субсидию на выполнение работ.

– Если раньше мы подавали заявки со сроком исполнения два года, то теперь мы должны завершить все работы в течение следующих двенадцати месяцев. Это потребует особенно тщательного контроля со стороны глав муниципалитетов. Напомню, что они несут персональную ответственность за реализацию проектов. Прежде всего перед жителями, которые эти проекты активно поддержали, – подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поручил главам администраций максимально быстро закончить отбор подрядчиков и обратил внимание на важность привлечения на территории новых инвесторов.