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В Туле продают новогодние ёлки из Суворовского района и Пермского края
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле продают новогодние ёлки из Суворовского района и Пермского края

Приобрести праздничную зелёную красавицу можно будет вплоть до 31 декабря.

В целях обеспечения жителей одним из главных символов праздника администрацией города предусмотрены места для функционирования елочных базаров.

В этом году торговля новогодними деревьями будет проходить на 34 площадках во всех районах Тулы. Ёлочные базары будут работать с 9.00 до 20.00 с 20 по 31 декабря.

Туляки могут приобрести сосну, ель, пихту, голубую ель или маленькое деревце в горшке. Все деревья были выращены специально к новогодним праздникам в Суворовском районе Тульской области и Пермском крае.

Стоимость одного метра сосны и ели – 750 рублей, пихты – 1500 рублей. Голубая ель ростом в один метр обойдётся в 3000 рублей, а ель в горшке – от 1000 до 2000 рублей за штуку. Все деревья проходят фито-санитарный контроль, на базарах выдаются товарные чеки, некоторые точки оборудованы терминалами безналичной оплаты.

Адреса ёлочных базаров можно найти на карте или уточнить по телефонам: 30-47-93 и 30-45-31.

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