Что тулякам нужно знать о мошенничестве в интернете: разъясняет прокуратура

Какими уловками чаще всего пользуются аферисты, чтобы нажиться на нашей доверчивости?

Специалисты прокуратуры Тульской области проанализировали статистику по интернет-мошенничествам и рассказывают о самых распространённых «способах отъёма денег у граждан». Читайте, расскажите своим друзьям, коллегам и особенно – одиноким и пожилым людям.

Часто злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками банков. Они просят сообщить данные банковских карт (номер, CVС (CVV), PIN-коды) якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств либо оформления кредита.

Используя персональные данные, мошенники получают доступ к личному кабинету клиента банка и переводят деньги на сторонние счета. Зачастую при этом используются программы, маскирующие телефоны мошенников под реальные номера банков.

Часто жертвами преступников становятся люди, желающие купить или продать что-либо в интернете. Под предлогом перевода предоплаты мошенники узнают реквизиты карт и «уводят» с них деньги.

Используя базы данных компаний мобильной связи, аферисты массово рассылают SMS-сообщения примерно следующего содержания: «Ваша карта заблокирована. Для разблокировки необходимо позвонить по номеру...». Большинство пользователей сразу же перезванивают, а итогом беседы становятся переданные злоумышленникам личные данные и опустошённые банковские счета.

Ещё одна схема – жертве настоятельно рекомендуют срочно перевести все свои деньги на якобы «защищенные» от взлома счета. Также распространены SMS-сообщения о выигрыше ценного приза, для получения которого нужно оплатить транспортные расходы или таможенную пошлину. Разумеется, никаких призов жертва не получит, а деньги – закономерно потеряет.

Часто преступники представляются родственниками либо знакомыми потерпевших, рассказывают, что попали в беду (стали виновником ДТП, были задержаны полицией, нужны деньги на срочную операцию) и просят помочь финансово. Для этого аферисты взламывают электронные почтовые ящики и аккаунты в социальных сетях, выдают себя за реальных друзей или родственников своих жертв.

Аферисты «вытягивают» деньги из жертв, продавая по очень высоким ценам чудо-технику и лекарства, исцеляющие от всех болезней. Происхождение и качество таких товаров вызывают сомнение. Не гнушаются мошенники зарабатывать на снятии порчи, предсказаниях, чистке кармы и прочих экстрасенсорных вещах.

Следующий способ – мнимая защита прав лиц, ранее пострадавших от преступных посягательств или недобросовестности продавцов. Представляясь сотрудниками государственных органов и организаций, мошенники под вымышленными предлогами (оплата услуг адвоката, составление искового заявления, комиссия за перевод денежной компенсации, несуществующий налог) требуют перевести им некоторую сумму, обещая, что в итоге «клиент» получит гораздо больше.

Защитить себя и своих близких от мошенников поможет элементарная бдительность и знание простых правил. Категорически запрещается сообщать кому-либо, персональные данные, информацию о банковских счетах и картах, коды, присланные в СМС. При малейших подозрениях сразу звоните в банк, выдавший карту, по номеру либо перезванивайте своим друзьям и знакомым, от имени которых действуют загадочные абоненты.

Совершая покупки в интернете, оплачивайте их только после получения и проверки. Не верьте сообщениям о всевозможных розыгрышах и лотереях. Если вы всё же стали жертвой аферистов – сразу обращайтесь в банк, блокируйте карту и сообщайте, что списание денег произошло без вашего ведома. Получите выписку о движении денежных средств по счету и сразу обращайтесь в правоохранительные органы.