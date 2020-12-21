Президентские новогодние детские выплаты уже получили 100 тысяч туляков

Подавать заявление не требуется – если в этом году родители уже обращались за выплатами, в этот раз она будет начислена автоматически.

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил о решении предоставить единовременные выплаты в 5000 рублей на детей в возрасте до 7 лет. Деньги получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря еще не исполнилось 8 лет.

В Тульской области выплаты уже получили более чем 100 тысяч детей. Продолжается прием и обработка заявлений от родителей, чьи дети родились после 1 июля 2020 года, а также от тех, кто уже получал «детские», но по какой-либо причине закрыл банковский счет.

Особенность новой выплаты в том, что за ней не надо никуда обращаться – пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом. Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат. Тогда нужно будет указать в заявлении реквизиты банковского счета. Заявления будут приниматься до 1 апреля.

Кроме того, подать заявление нужно будет, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. За прошедшие выходные, клиентские службы Пенсионного фонда приняли от жителей Тульской области 10 заявлений об изменении счетов и 41 заявление на предоставление выплат.

Также в этом году тулякам предоставляются ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% от прожиточного минимума. Их получают почти 20 тысяч человек, общая сумма выплат превысила 1 млрд рублей. В следующем году выплаты продолжатся.