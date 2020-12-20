Где в Туле открылись елочные базары: интерактивная карта
Торговлю хвойными деревьями организована на 35 площадках.
20 декабря в Туле открылись елочные базары. Продажа хвойных деревьев будет осуществляться до 20.00 31 декабря 2020 года в специально оборудованных для этого местах – нестационарных торговых объектах типа «елочный базар» площадью от 10 до 100 кв. м. Они имеют ограждение, освещение и единое стилистическое оформление.
С местами торговли можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города или по тел.: 30-47-93, 30-45-31.
Кроме того, на сайте управления экономического развития опубликована интерактивная карта по размещению елочных базаров.
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