Очевидцы помогли потушить горящий микроавтобус в Новомосковске: видео

Видео: паблик «ЧП Новомосковск» и Нонны Бережной.

В субботу, 19 декабря в Новомосковске в микрорайоне Залесный произошло ЧП. На проезжей части загорелся микроавтобус. Очевидцы тут же бросились на помощь. Бороться с огнем помогали владельцы припаркованных на близлежащей стоянке автомобилей и сотрудники расположенных неподалеку магазинов.

Справиться с огнем до приезда сотрудников МЧС неравнодушным очевидцам все же не удалось. ЧП попало на видео: