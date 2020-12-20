новости
новости
Регистрация
Очевидцы помогли потушить горящий микроавтобус в Новомосковске: видео
Видео: паблик «ЧП Новомосковск» и Нонны Бережной.

Очевидцы помогли потушить горящий микроавтобус в Новомосковске: видео

ЧП произошло в микрорайоне Залесный.

В субботу, 19 декабря в Новомосковске в микрорайоне Залесный произошло ЧП. На проезжей части загорелся микроавтобус. Очевидцы тут же бросились на помощь. Бороться с огнем помогали владельцы припаркованных на близлежащей стоянке автомобилей и сотрудники расположенных неподалеку магазинов. 

Справиться с огнем до приезда сотрудников МЧС неравнодушным очевидцам все же не удалось. ЧП попало на видео: 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 14:54 +4
Другие статьи по темам
Событие
загорелся микроавтобус
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле открылись елочные базары: интерактивная карта
Где в Туле открылись елочные базары: интерактивная карта
Гендиректор тульского «Арсенала» в переписке на форуме послал болельщиков: взлом аккаунта?
Гендиректор тульского «Арсенала» в переписке на форуме послал болельщиков: взлом аккаунта?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.