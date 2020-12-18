новости
новости
Регистрация
Новые выплаты на детей: 19 и 20 декабря клиентские службы ПФР будут вести прием заявлений

Новые выплаты на детей: 19 и 20 декабря клиентские службы ПФР будут вести прием заявлений

Это позволит семьям быстрее получить средства.

Клиентские службы Пенсионного фонда России будут вести прием в выходные дни 19 и 20 декабря, чтобы гражданам было удобнее подать заявления на единовременную выплату 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно, введенную указом президента 17 декабря.

Это позволит семьям быстрее получить средства. Прием в эти дни будет вестись только для заявлений по новой единовременной выплате.

Напомним, абсолютному большинству семей 5 тыс. рублей будут выплачены проактивно, по принципу «социального казначейства»: за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Оно понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье начиная с июля этого года либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году.

Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт. Заявление о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Телефон колл-центра Отделения ПФР по Тульской области 8−800−600−03−81.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:50 0
Другие статьи по темам
Событие
выплаты на детейПенсионный фонд РФ
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Татьяна Тишкина – участковый врач-педиатр
Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Татьяна Тишкина – участковый врач-педиатр
От дефолта к карантину: «Яндекс» назвал главные слова уходящего десятилетия
От дефолта к карантину: «Яндекс» назвал главные слова уходящего десятилетия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.