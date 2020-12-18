Новые выплаты на детей: 19 и 20 декабря клиентские службы ПФР будут вести прием заявлений

Клиентские службы Пенсионного фонда России будут вести прием в выходные дни 19 и 20 декабря, чтобы гражданам было удобнее подать заявления на единовременную выплату 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно, введенную указом президента 17 декабря.

Это позволит семьям быстрее получить средства. Прием в эти дни будет вестись только для заявлений по новой единовременной выплате.

Напомним, абсолютному большинству семей 5 тыс. рублей будут выплачены проактивно, по принципу «социального казначейства»: за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Оно понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье начиная с июля этого года либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году.

Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт. Заявление о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Телефон колл-центра Отделения ПФР по Тульской области 8−800−600−03−81.