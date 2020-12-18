Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей до семи лет

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В соответствии с Указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

В Тульской области новую выплату получат порядка 107 тысяч детей.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев — соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд уже предоставлял семьям аналогичную единовременную выплату на детей до 16 лет. Она оформлялась полностью автоматически без участия родителей и стала первой проактивной мерой в России, оказанной в таком большом масштабе за такое короткое время. Всего средства были предоставлены на 27,5 млн детей и перечислены абсолютному большинству семей в течение одного дня со старта выплат. Подробнее о выплате на детей до 8 лет.

Кому положена новая выплата

Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимися родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Выплата производится каждому ребенку в семье, рожденному с 18 декабря 2012 года и позже.

Детям, которым исполнилось 8 лет в день вступления в силу Указа — 17 декабря 2020 года и ранее, выплата не осуществляется.

Заявление подавать НЕ нужно если:

Ранее вы подавали заявление на выплаты детям и реквизиты вашего счета не изменились. Выплата будет произведена автоматически на основании документов, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Заявление подавать нужно если:

Если указанный ранее счет был закрыт или изменились реквизиты. Необходимо подать заявление об изменении реквизитов по ссылке «Изменить реквизиты для выплаты» на портале «Госуслуги». Выплата поступит на новый счет.

Если ребенок у вас родился 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы НЕ получали ранее выплаты на детей, но имеете такое право. Граждане, не получавшие указанные выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года за получением единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Как подать заявление на выплату:

Подать заявление можно на портале госуслуг по ссылке «Оформить выплату на детей до 8 лет» или в любой клиентской службе Пенсионного фонда.