Тульские заключённые снова могут получать посылки и бандероли

Ранее их приём в СИЗО и колониях был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

С 17 декабря спецконтингенту, содержащемуся в учреждениях УФСИН России по Тульской области, разрешено получать посылки и бандероли. Ранее из-за угрозы распространения COVID-19 был введён запрет на получение любых посылок по почте.

Теперь он снят, но ограничение на передачи по-прежнему действует – исключение составляют только лекарства и предметы медицинского назначения. Для подозреваемых и осужденных также отменены свидания с родственниками – попасть к ним могут только адвокаты или следователи.