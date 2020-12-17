В Туле депутаты от фракции «Единая Россия» помогли госпиталю в манеже «Арсенала»
Народные избранники передали подарки, которые помогут медикам облегчить сложные условия работы.
20 декабря в манеже тульского «Арсенала» снова начнет свою работу госпиталь для коронавирусных больных. Также, как летом этого года, в нем смогут одновременно лечить до 208 человек.
17 декабря в госпиталь, в котором полным ходом идет подготовка к приему пациентов, приехали депутаты Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов, Инна Шевелева, Дарья Герасимова, Сергей Конов, Александр Бороненко и Олег Погорелов. Они подарили бытовую технику: телевизор, кофе-машину, электрические чайники, микроволновку и другие вещи, которые помогут медикам лучше отдыхать.
Ольга Слюсарева, мэр города.
- Мы не устаем говорить спасибо нашим врачам, замечательным медикам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень важно им помогать и сегодняшняя акция депутатов Тульской городской Думы, фракции «Единая Россия», внесла свой небольшой вклад в оборудование комнаты отдыха для медиков. Это очень важно, чтобы они находили минутку, момент для того, чтобы хоть немного восстановить силы. Мы будем продолжать помогать медикам, насколько это возможно, и в том, что от нас зависит. Это уже не первая акция от «Единой России» - мы не можем оставаться в стороне и быть равнодушными к людям, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизни других.
Александр Швыков, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» г. Тулы.
- Акция была инициирована местным отделением партии «Единая Россия», депутатами тульской городской Думы, членами фракции «Единая Россия». Сообща мы передали в дар оборудование, столь необходимое сегодня для врачей. Уже несколько месяцев они как на передовой - трудятся круглосуточно и, порой, не имеют возможности и времени отдохнуть. Я надеюсь, что наша акция поспособствует их отдыху и надеюсь, что для этого у них найдется время.
Евгений Смолянинов, заместитель председателя Тульской городской Думы.
- В это сложное, тяжелое время пандемии мы можем внести хоть какой-то малейший вклад - принести эти подарки для людей, которые работают на благо страны и здоровья нашей нации. Он находятся в очень сложных условиях - ежедневно большое количество заболевших и это постоянная ежедневная борьба. Поэтому, хочется сказать им огромное человеческое спасибо за их колоссальную работу, за их труд!
Сергей Конов, депутат Тульской городской Думы.
- Я принял участие в этой акции прежде всего потому, что хоть хочу какую-то лепту внести и от себя лично в помощь врачам, в помощь в разрешении этой ситуации, которая сложилась с ковидом. Если можно хоть чем-то помочь - мы стараемся это сделать.
Ирина Рублевская, главный врач БСМП им. Ваныкина.
- Медицинскому работнику тоже нужно чувствовать себя в комфорте. Наши сотрудники много, очень много времени проводят на рабочем месте, и в чистой, и в грязной зоне. Чем комфортнее та зона, в которой они пребывают, тем им приятнее: больше работоспособность, отдача и от этого, безусловно, лучше и пациентам. Особые слова благодарности хотелось бы выразить «Единой России» и Тульской городской Думе за ту помощь, которую они нам сегодня оказали и оказывали на протяжении пандемии, с марта этого года. Всегда, когда нам была нужна какая-то помощь, особенно когда это надо было сделать быстро, нам всегда помогала «Единая Россия». Искренние слова благодарности и от меня лично, и от сотрудников нашего учреждения!
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