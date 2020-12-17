В Туле депутаты от фракции «Единая Россия» помогли госпиталю в манеже «Арсенала»

20 декабря в манеже тульского «Арсенала» снова начнет свою работу госпиталь для коронавирусных больных. Также, как летом этого года, в нем смогут одновременно лечить до 208 человек.

17 декабря в госпиталь, в котором полным ходом идет подготовка к приему пациентов, приехали депутаты Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов, Инна Шевелева, Дарья Герасимова, Сергей Конов, Александр Бороненко и Олег Погорелов. Они подарили бытовую технику: телевизор, кофе-машину, электрические чайники, микроволновку и другие вещи, которые помогут медикам лучше отдыхать.

Ольга Слюсарева, мэр города. - Мы не устаем говорить спасибо нашим врачам, замечательным медикам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень важно им помогать и сегодняшняя акция депутатов Тульской городской Думы, фракции «Единая Россия», внесла свой небольшой вклад в оборудование комнаты отдыха для медиков. Это очень важно, чтобы они находили минутку, момент для того, чтобы хоть немного восстановить силы. Мы будем продолжать помогать медикам, насколько это возможно, и в том, что от нас зависит. Это уже не первая акция от «Единой России» - мы не можем оставаться в стороне и быть равнодушными к людям, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизни других.

Александр Швыков, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» г. Тулы. - Акция была инициирована местным отделением партии «Единая Россия», депутатами тульской городской Думы, членами фракции «Единая Россия». Сообща мы передали в дар оборудование, столь необходимое сегодня для врачей. Уже несколько месяцев они как на передовой - трудятся круглосуточно и, порой, не имеют возможности и времени отдохнуть. Я надеюсь, что наша акция поспособствует их отдыху и надеюсь, что для этого у них найдется время.

Евгений Смолянинов, заместитель председателя Тульской городской Думы. - В это сложное, тяжелое время пандемии мы можем внести хоть какой-то малейший вклад - принести эти подарки для людей, которые работают на благо страны и здоровья нашей нации. Он находятся в очень сложных условиях - ежедневно большое количество заболевших и это постоянная ежедневная борьба. Поэтому, хочется сказать им огромное человеческое спасибо за их колоссальную работу, за их труд!

Сергей Конов, депутат Тульской городской Думы. - Я принял участие в этой акции прежде всего потому, что хоть хочу какую-то лепту внести и от себя лично в помощь врачам, в помощь в разрешении этой ситуации, которая сложилась с ковидом. Если можно хоть чем-то помочь - мы стараемся это сделать.