На Красноармейском проспекте в Туле двое разбойников напали на прохожего

Фото из архива Myslo.

Накануне вечером в полицию обратился 44-летний туляк. Он рассказал, что на Красноармейском проспекте на него напали двое молодых людей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что преступники избили потерпевшего, рассчитывая, что у него при себе имеется крупная сумма денег. Отобрав у мужчины 1000 рублей, они скрылись.

Полицейские быстро установили личности подозреваемых. Нападение совершили двое молодых людей 20 и 18 лет. Они были задержаны и признались в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».