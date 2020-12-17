новости
новости
Регистрация
На Красноармейском проспекте в Туле двое разбойников напали на прохожего
Фото из архива Myslo.

На Красноармейском проспекте в Туле двое разбойников напали на прохожего

Добычей злоумышленников стала одна тысяча рублей. Их оперативно задержали.

Накануне вечером в полицию обратился 44-летний туляк. Он рассказал, что на Красноармейском проспекте на него напали двое молодых людей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что преступники избили потерпевшего, рассчитывая, что у него при себе имеется крупная сумма денег. Отобрав у мужчины 1000 рублей, они скрылись.

Полицейские быстро установили личности подозреваемых. Нападение совершили двое молодых людей 20 и 18 лет. Они были задержаны и признались в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 21:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
разбойное нападениеуголовное делоразбойпреступлениеУМВД России по Тульской областиполиция
Место
ТулаКрасноармейский проспект

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 18 декабря
Какие дома Тулы будут обесточены 18 декабря
Тульские заключённые снова могут получать посылки и бандероли
Тульские заключённые снова могут получать посылки и бандероли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.