Как получить выплату в 5000 рублей на ребенка к Новому году

Отметим, что если в период с 18 декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г. ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.

Семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого ребенка. Если в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.

Как получить выплату

Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат в 2020 году:

ежемесячной до 3-х лет,

единовременной от 3-х до 16 лет.

Если ранее вы подавали заявления и получали такие выплаты, новая выплата поступит автоматически на тот же счет.

Заявление нужно подать в двух случаях:

указанный ранее счет закрыт. Подайте заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счет.

выплат на детей до 16 лет не было. Если у вас есть дети, рожденные с 18.12.2012 года по 31.03.2021 года, но выплат на них раньше не было, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 1.04.2021 года.

здесь. Подать заявление или изменить реквизиты можно

Обратите внимание, что новая выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.