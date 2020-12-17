Проверка водителей на трезвость: сотрудники ГИБДД проведут масштабный рейд возле вокзала

18 декабря в Туле на улице Путейской (площадь Московского вокзала) в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД: