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В Тульской области полицейские разыскивали пропавшую школьницу
Фото из архива Myslo.

В Тульской области полицейские разыскивали пропавшую школьницу

13-летняя девочка ушла гулять и домой не вернулась.

Накануне ночью в поселке Заокский в полицию обратилась мама 13-летней школьницы. Она заявила, что девочка днем после школы ушла гулять, но домой не вернулась. Ее мобильный телефон был отключен.

– Незамедлительно на розыск ребенка был ориентирован весь личный состав отдела МВД. Полицейские проверяли дворы, скверы, чердаки, подвалы. Отрабатывали версии как нахождения школьницы на территории посёлка, так и за его пределами, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В ходе поисковой работы утром в четверг полицейские обнаружили пропавшую девочку на одной из улиц поселка. По некоторым данным, школьница всё это время была у подруги.

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении пропавшей не совершалось, угроз ее жизни и здоровью нет. Сейчас в полиции выясняют все детали случившегося.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:09 0
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