В Тульской области 207 новых случаев коронавируса и 10 летальных исходов

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в регионах России за сутки такова:

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 19 520 жителей региона, 17 089 вылечились, 577 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 207 случаев коронавируса, 174 человека выздоровели, 10 скончались.

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