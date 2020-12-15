Фото из архива Myslo.
В Тульской области 207 новых случаев коронавируса и 10 летальных исходов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились еще 207 случаев коронавируса, 174 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 19 520 жителей региона, 17 089 вылечились, 577 умерли.
Ситуация в регионах России за сутки такова:
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