В Тульской области семейная пара задержала вора

Вечером в поселке Социалистический Щекинского района вор пробрался в небольшой магазин, разбив при этом оконное стекло. Добычей мужчины стали алкоголь и продукты питания.

– Злоумышленник покинул магазин с похищенным, но был обнаружен семьей владелицы торговой точки. Женщина и ее муж ограничили преступнику свободу передвижения и вызвали полицейских, — сообщили в пресс-службе УМДВ России по Тульской области.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел МВД для разбирательства. 43-летний неработающий ранее судимый житель того же поселка признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Все детали происшествия выясняются.