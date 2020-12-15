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В Тульской области семейная пара задержала вора

В Тульской области семейная пара задержала вора

Злоумышленника поймали на месте преступления.

Вечером в поселке Социалистический Щекинского района вор пробрался в небольшой магазин, разбив при этом оконное стекло. Добычей мужчины стали алкоголь и продукты питания.

– Злоумышленник покинул магазин с похищенным, но был обнаружен семьей владелицы торговой точки. Женщина и ее муж ограничили преступнику свободу передвижения и вызвали полицейских, — сообщили в пресс-службе УМДВ России по Тульской области.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел МВД для разбирательства. 43-летний неработающий ранее судимый житель того же поселка признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Все детали происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:57 +3
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