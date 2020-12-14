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Тульских школьников отправят на каникулы до Нового года
Фото из архива Myslo

Тульских школьников отправят на каникулы до Нового года

Об этом рассказала на оперативном совещании у губернатора министр образования региона Алевтина Шевелева.

Последний день учебы у тульских школьников — 25 декабря, каникулы продлятся до 10 января.

- На этой неделе впервые за несколько недель видим незначительное, но все же снижение по количеству классов, отправленных на дистант: с 510 по состоянию на 11 декабря, сейчас видим 459, — сказала министр. — По детским садам и учреждениям среднего профессионального образования ситуация остается на прежнем уровне.

Алевтина Шевелева обратилась к главе региона:

- Близится окончание учебной четверти и мы просим рассмотреть возможность об установлении единообразного подхода к завершению учебного процесса в декабре. Мы предлагаем установить единый день окончания четверти - 25 декабря. До 31 декабря школьники будут в режиме праздничных нерабочих дней, а после 31 декабря уйдут на каникулы. 

Алексей Дюмин поддержал инициативу и поручил подготовить соответствующие документы. 

 

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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