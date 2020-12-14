Где в Туле не будет света 15 декабря

Во вторник, с 9.00 до 17.00, будут обесточены следующие дома:

ул. Курковая, 9,

ул. Литейная, 36,

ул. Луначарского, 67,

ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 35, 37, 39,

ул. Луначарского, 1, 8, 8-а, 9, 10-б,

Демидовская плотина, 1-а, 1-б,

ул. Октябрьская, 9, 7, 11, 93,

ул. Фрунзе, 20, 22, 24,

ул. Первомайская, 15 к. 15, 30, 32, 32-а,

ул. Максимовского, 6,

ул. Щегловская Засека, 17,

ул. Первомайская,1, 4, 5,

ул. М. Тореза, 14-в, 14-а,

пр-т Ленина, 77, 79, 67, 65, 121, 123,

Красноармейский пр-т, 22,

ул. Оружейная, 52, 54, 56,

пер. Театральный, 2, 4,

ул. Н. Руднева, 72,

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),

ул. Плеханова, 1-43,

ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),

ул. Ложевая, 1-26,

ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.),

ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.),

пер. Танковый, 1-12,

пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),

п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,

Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),

ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),

п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),

ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.),

п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

пр-д Лесной, 6-16 (чётн.),

ул. М. Горького, 39, 41, 43.