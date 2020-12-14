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Где в Туле не будет света 15 декабря

Где в Туле не будет света 15 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Во вторник, с 9.00 до 17.00, будут обесточены следующие дома:

  • ул. Курковая, 9,
  • ул. Литейная, 36,
  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 35, 37, 39,
  • ул. Луначарского, 1, 8, 8-а, 9, 10-б,
  • Демидовская плотина, 1-а, 1-б,
  • ул. Октябрьская, 9, 7, 11, 93,
  • ул. Фрунзе, 20, 22, 24,
  • ул. Первомайская, 15 к. 15, 30, 32, 32-а,
  • ул. Максимовского, 6,
  • ул. Щегловская Засека, 17,
  • ул. Первомайская,1, 4, 5,
  • ул. М. Тореза, 14-в, 14-а,
  • пр-т Ленина, 77, 79, 67, 65, 121, 123,
  • Красноармейский пр-т, 22,
  • ул. Оружейная, 52, 54, 56,
  • пер. Театральный, 2, 4,
  • ул. Н. Руднева, 72,
  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
  • ул. Ложевая, 1-26,
  • ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.),
  • ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.),
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
  • ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • пр-д Лесной, 6-16 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 39, 41, 43.
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