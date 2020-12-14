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Как правильно выбирать и хранить мандарины: советы Роспотребнадзора
Фото: pxhere.com

Как правильно выбирать и хранить мандарины: советы Роспотребнадзора

Чтобы фрукты оставались свежими как можно дольше, следует натереть кожицу растительным маслом и следить за уровнем влажности в холодильнике.

Мандарины – пожалуй, самые любимые зимние фрукты, запах которых создаёт атмосферу праздника. Чтобы сохранить мандарины и новогоднее настроение как можно дольше, специалисты Роспотребнадзора советуют придерживаться несложных правил.

Важно выбирать фрукты с целой кожурой, без вмятин, пятен, трещин и гнили. Не рекомендуется хранить плоды в пакете – лучше поместите их в специальный отсек холодильника для овощей и фруктов. Перед этим стоит натереть кожуру растительным маслом. Чтобы мандарины не засохли, следить за уровнем влажности.

Перед транспортировкой все цитрусовые обрабатываются сернистыми соединениями, которые могут стать причиной астмы. Поэтому перед употреблением фрукты нужно тщательно мыть тёплой водой с мылом, а кожуру обязательно выбрасывать, после чего хорошо вымыть руки.

Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, в их соке содержатся важные микроэлементы – кальций, магний и калий.

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вчера, в 22:37 0
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