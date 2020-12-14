Баташевский мост в Заречье расширят до четырёх полос

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Администрация Тулы утвердила проект по реконструкции Баташевского моста. Летом прошлого года из-за сильного износа опорных конструкций мост некоторое время был закрыт. Спустя месяц движение возобновили, но только в реверсивном режиме – по одной полосе.

В 2021 году мост будет полностью разобран, а на него месте появится новый. Согласно проекту, ширина проезжей части составит 14 метров – там появятся четыре полосы движения вместо двух. Мост будет изготовлен из сборного и монолитного бетона, по краям предусмотрены перила. Мостовые опоры покрасят в белый цвет, а перила и балки – в зелёный.

Уточняется, что на время проведения работ будет сделан временный мост, по которому будет двигаться транспорт, в том числе и грузовой. Также в районе расположения моста реконструируют столбы освещения.