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Баташевский мост в Заречье реконструируют в 2021 году
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Баташевский мост в Заречье реконструируют в 2021 году

Стоимость работ по разработке проекта оценивается в 15 млн рублей.

В администрации Тулы обсудили ремонт и реконструкцию мостовых сооружений. В этом году на Баташевском мосту были укреплены металлические конструкции, там открыто реверсивное движение для автомобилей весом до 3,5 тонн.

Проводится поиск подрядчика для заключения муниципального контракта на разработку проекта реконструкции моста стоимостью 15 млн рублей. Исполнитель должен подготовить всю документацию за 11 месяцев, а строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

Уже заключен контракт на актуализацию проектной документации по реконструкции Демидовского моста на сумму 6,6 млн рублей. Работы также планируется провести в 2021 году.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:26 −4
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