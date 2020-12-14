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Ветеран войны и труда Мария Васильевна Прасолова отметила столетний юбилей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ветеран войны и труда Мария Васильевна Прасолова отметила столетний юбилей

Свои поздравления тулячке направил глава региона Алексей Дюмин.

Жительница Тулы, ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда Мария Васильевна Прасолова 14 декабря отметила сотый день рождения. От имени главы региона юбиляршу поздравил министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов:

– Ваша молодость пришлась на суровые годы Великой Отечественной войны. Вы принадлежите к несгибаемому поколению, которое самоотверженно защищало страну, приближало Победу и восстанавливало разрушенные города и села. Ваша жизнь – пример патриотизма и бескорыстного служения Родине. Спасибо Вам за самоотдачу и добросовестный труд на благо родного края, – говорится в поздравлении Алексея Дюмина.

В годы Великой Отечественной Войны Мария Васильевна работала на заводе им. Кирова в аппарате военного представителя, а затем трудилась в редакции газеты «Коммунар». Мария Прасолова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

 

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