В Тульской области открыли 5 центров вакцинации от COVID-19

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

За первые четыре дня вакцину получили 350 человек – врачи и педагоги.

В Тульскую область поступило 500 доз антикоронавирусной вакцины. За четыре дня прививку сделали 350 человек – медики и учителя. Перед вакцинацией пациенты обязательно проходят медосмотр.

При наличии хронических и острых заболеваний, а также аллергии вакцина не вводится. Кроме того, она противопоказана тем, кто уже перенёс коронавирус, а также беременным женщинам и детям.

На прививку пациенты прибывают группами по пять человек – на такое количество рассчитана одна доза вакцины. Препарат должен храниться при температуре не выше -18 градусов. Перед вакцинацией его размораживают, а затем вводят внутримышечно.

После прививки врачи в течение получаса наблюдают за состоянием пациента. Побочными эффектами могут быть температура, озноб и зуд – это нормальная реакция организма.

Место прививки на протяжении трёх дней нельзя мочить, следует отказаться от спорта и алкоголя. Вакцинация проводится в два этапа: через 21 день после ввода первого компонента пациенту будет введён второй.