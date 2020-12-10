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Суровый тульский манипулятор: без маски и перчаток – не обгонять
Кадр из видео YouTube-канала "Дорожный Регистратор"

Суровый тульский манипулятор: без маски и перчаток – не обгонять

Антикоронавирусное предостережение, нанесённое на кузов грузовика, попало на запись видеорегистратора.

В Туле замечен манипулятор, призывающий других водителей соблюдать не только ПДД, но и рекомендации Роспотребнадзора. «Без маски и перчаток не обгонять» – гласит надпись на его борту.

О том, что случится с тем, кто нарушит запрет, не сообщается – вполне вероятно, что пренебрегающий «масочным режимом» водитель может вместе с машиной оказаться в кузове манипулятора, чтобы испытать на себе все прелести социальной дистанции.

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сегодня, в 20:12 −2
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