Суровый тульский манипулятор: без маски и перчаток – не обгонять

Кадр из видео YouTube-канала "Дорожный Регистратор"

В Туле замечен манипулятор, призывающий других водителей соблюдать не только ПДД, но и рекомендации Роспотребнадзора. «Без маски и перчаток не обгонять» – гласит надпись на его борту.

О том, что случится с тем, кто нарушит запрет, не сообщается – вполне вероятно, что пренебрегающий «масочным режимом» водитель может вместе с машиной оказаться в кузове манипулятора, чтобы испытать на себе все прелести социальной дистанции.