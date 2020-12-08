Накажи автохама: в Кимовске водители паркуются поперёк тротуара
Жители ул. Белинского вынуждены каждый день обходить стоящие на узкой дорожке машины.
Очередным героем нашей рубрики «Накажи автохама» стал водитель Hyundai Sonata, оставивший свой автомобиль возле дома № 24 по ул. Белинского в Кимовске.
Парковкой на тротуаре грешат многие автовладельцы, но этот, видимо, решил переплюнуть всех – машина стоит прямо поперёк тротуара, вынуждая пешеходов буквально протискиваться между бампером и металлическим забором.
Кроме того, по словам нашего читателя Дмитрия К., в этом же месте находится несанкционированная остановка, где каждое утро, примерно в 7.20, собираются сотрудники местного завода, которых отвозит на работу корпоративный автобус.
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